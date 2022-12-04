日本女星栗田惠美(くりえみ／𝐤𝐮𝐫𝐢𝐞𝐦𝐢)擁有天使臉蛋和魔鬼身材，長著一張娃娃臉的她完全看不出已經28歲；她18歲時參加電視台大賽，最終獲勝出道，栗田惠美時常曬出性感辣照，在Instagram吸引114萬粉絲追蹤，近期悄悄來台灣旅遊兼拍寫真，貼文一上傳許多台灣網友湧入留言。

栗田惠美1994年岀生，今年已經28歲，她在網上有「SNS（社群網站）戀物天使」之稱，高一時被星探發掘進入演藝圈，之後參加選拔賽出道，是偶像團體「轉校少女歌擊團」的早期成員，2018年宣布單飛，專注從事寫真工作，在廣播電台擔任時段主持人，可愛又親切的性格受到許多粉絲喜愛。

近期她悄悄的來到台灣，並透露與台灣的YouTubers一起拍攝，預計之後會公開。栗田惠美大讚台灣的服飾店價格便宜、款式可愛，下班後到夜市體驗當地風情，她也曬出不少辣照，中門大開的設計辣度破表。在台灣工作幾天的她收到工作人員送的禮物，栗田惠美表示收到的禮物包包裝不下，誇讚台灣「溫暖有愛」。

鄰近聖誕節，街上有許多節日藝術裝置，栗田惠美換上紅色服裝，頭頂戴著麋鹿角髮箍，側面曲線非常誘人，除了台北101，她還去了觀光客最喜歡的平溪老街，並曬出在鐵道上拍攝的照片，栗田惠美穿著性感的綠色套裝，中間挖空露出雪白東西半球，E級上圍大方見客，許多台灣的粉絲在貼文底下留言歡迎她。