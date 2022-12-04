第1次參加徐生明國際少棒錦標賽的新竹市科園國小少棒隊，雖然實力還法和傳統學校比，分組預賽雖然3戰都吞敗，但總教練張亦廷希望小球員能展現「輸球也要享受比賽」的精神，他也非常重視禮貎和生活習慣的養成，「勝負是帶不走的，但禮貎、好的習慣是帶得走的，一定要教小朋友。」

科園國小為了參加徐生明盃，動用10名家長上網報名，還找高雄的朋友幫忙，終於如願，所有小朋友和家長都很開心。雖然3場比賽都輸，但張廷亦的戰術運用相當多，像今天上午對高雄鼓岩國小，得到的3分就有2分是靠「盜本壘」搶來的。

盜回第1分的黃詩博說：「教練沒有暗號，我看球還在那邊就跑，很開心！」另一位盜本壘的楊恩杰則表示，「捕手沒發現我要跑，很爽！」

張廷亦開玩笑：「因為得不了分，就只能想些旁門左道。」目前擔任科園國小總務主任的張廷亦，是新竹教育大學語文系畢業，並非科班選手出身，他說：「我是看中華職棒長大的，戰術是從看比賽中學的。」

科園國小的學生，有9成是新竹科學園區的小孩，很多家長都在科技業工作，球隊成立6年，家長都很支持，張廷亦表示，「我們就一步一步做，很高興我們的努力，能獲得家長的信任。盡量營造喜歡棒球、快樂打球的環境，讓小朋友來參與。」

相較於場上勝負，張廷亦更重視孩子的生活教育，「像我們投手有情緒、摔滑石粉，這就是要教，因為我自己是老師，一定要告訴孩子什麼時對的，什麼是不可以的。」

經過兩天的分組預賽，第10屆徐生明盃16強也出爐，首度跨海來台參加的金門縣中正國小和韓國大邱Lions俱樂部隊都順利晉級，不過中正國小明天一早就要遭遇曾經三連霸、拿過5次冠軍的桃園龜山國小，即使過關，又可能碰上去年冠軍台北市東園國小，場場硬仗。韓國大邱則和去年季軍的桃園錦興少棒同組，可能在8強賽碰頭。