今(4)日凌晨，高雄市警局1名偵查隊長前往1間餐酒館消費，沒想到，幾杯黃湯下肚後，竟與該餐酒館店員起了口角，過程中疑似手有揮到店員臉部，因此，店家便撥打電話報警；高雄市警局表示，該員違反執勤前飲酒規定，記過2次，言行失檢，影響警譽，依違反警察人員獎懲標準，申誡2次處分並報請警察局調整非主管職務。

據了解，該名偵查隊長在參加友人的餐敘後，繼續到餐酒館續攤，豈料，酒過三巡後，竟與店家發生起爭執，發生口酒糾紛，在過程中疑似揮手碰到店員臉頰，因而引起店家報警，警方抵達後才發現是自己人鬧事，便立刻向上通報。

經該分局查證屬實，該名隊長屬於勤務中飲酒，依員警違反勤前飲酒規定，予以記過2次；另外，言行失檢，影響警譽，依違反警察人員獎懲標準，予以申誡2次處分，並報請警察局調整非主管職務。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！