李姓女子透過交友軟體認識女大學生，邀約到桃園市租屋處聊天，一時「性」起不顧女大生意願，強壓在床上以手指性侵得逞，女大生不堪受辱提告，桃園地院考量李以25萬元和女大生和解，犯後態度良好，依強制性交罪判有期徒刑1年7月，緩刑5年，全案可上訴。

李女2020年透過同志交友軟體Zoe結識女大生，同年6月15日近中午時邀約到自家3樓租屋處聊天，兩人暢談到當晚6時許，李女竟將女大生強壓在床上，先以手撫摸胸部及下體，再以手指性侵得逞，女大生不堪受辱，向學校輔導老師娓娓道出並報警提告。

李女到案後坦承犯行，輔以雙方聊天紀錄、輔導老師證詞、心輔評估報告等，桃園地院法官認定李女因一己私欲，不顧被害人意願，以強暴方式強制性交，但考量她承諾分期賠償25萬元，致力彌補錯誤，顯有可憫，加上她也沒前科，犯後態度良好，依強制性交罪判李有期徒刑1年7月，緩刑5年，提供100小時義務勞務，並接受法治教育課程4場次。