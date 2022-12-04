岳庭近期回台度假上了不少通告。（岳庭提供）

岳庭回台期間也跟好友廖家儀、李佩甄一起打高爾夫球。（岳庭提供）

岳庭回台期間跟好友李佩甄一起打高爾夫球，右為高爾夫球教練高育薇。（岳庭、球場提供）

藝人岳庭25年前嫁給法籍老公，生了兩個兒子，因老公在泰國普吉島經營民宿，她也定居當地多年，近期回台灣度假兼上通告的她，看大S與汪小菲離婚後仍風波不斷非常有感，前兩天在臉書一句「終於電視是我的」，更吐露出她經營異國婚姻許多不足為外人道的心酸。她透露5年前就因太不快樂導致憂鬱症發作，嚴重差點要離婚，最後是「分居」兩年、稍微喘息後，婚姻才得以延續。

岳庭感嘆，因為生長及文化背景不太一樣，異國婚姻經營起來格外辛苦，尤其她是跟著老公在別的國家生活，「我在當地沒有生財能力，必須仰他鼻息，自己就變得比較弱勢！」以電視來說，她跟老公一直都是看不同頻道，「他是英語系、法語系，我是中文系，所以他都看英文、法文頻道，我看不懂，所以電視是他的，又因為家裡客廳太小，只能放一台電視，所以我一直都只能用平板看我想看的台灣新聞、追劇，只有回台灣時才能看電視，一個人躺在沙發上獨享65吋大電視！」

就連飲食也是以老公和小孩的習慣為主，「我今天自己煮泡菜鍋吃，覺得好開心！因為老公小孩不吃辣、不吃泡菜，我只能配合他們，只有回台灣才能煮自己愛吃的食物」。她認命地說，因為老公是家裡經濟主力，自己只能盡量只能配合他，把自己的需求和抱怨減少到最低，但長期下來也會變得不快樂，5年前才因此得了憂鬱症。

「因為我需要朋友、需要自己的生活，喜歡自己賺錢，但在那裡，我得不到成就感，找不到自己存在的價值，決定生命依附在別人身上，決定權不在自己」，當時的她厭倦普吉島的一切，包括令所有人豔羨的陽光和沙灘，每天吵著「我要離開普吉」，跟老公吵到放話要離婚，「結果被小孩聽到，我兒子還為此糾結到底是要跟爸爸還是跟媽媽」。

後來夫妻倆協議，她暫時帶著大兒子回台灣，小兒子則跟著老公留在普吉，過起「分居」生活，1年後小兒子也來台灣讀書，不過後來因為從小讀國際學校的兒子無法適應台灣的求學環境，她也覺得1家4口分居生活對小孩也不好，充滿罪惡感的她最後還是回到普吉島，「再回去就好了，想想也不知道自己以前哪根筋不對，不知道在痛苦什麼」。

岳庭在疫情爆發前幾乎每兩個月就回台灣一次，喘息之餘也能上節目或客串戲劇演出，疫情期間她無法回來，坦言足足兩年多都沒有賺錢，生活上更是必須靠老公，幾個月前又發生在法國羅浮宮被扒手扒走3千歐元（約台幣10萬元）慘事，導致全家人旅行陷入惡夢，以演員身分出道的她苦笑說，原本這趟回台除了想上些節目通告，也想要看是否有戲劇演出機會，「可惜沒有機會，緣分還不夠啦！」下周六即將回普吉島的她笑說：「我已經先點好光明燈了，希望明年有機會回台灣拍戲！也歡迎大家來普吉島找我玩！」