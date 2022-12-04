擁有百年歷史的格蘭菲迪(Glenfiddich)近日在經國七海文化園區舉辦品酒會，迪格蘭菲自1887年創建至今，持續突破傳統製酒框架，以威士忌領路者之姿呼應七海獨特的歷史氛圍，。

格蘭菲迪建立至今百餘年間，正如時間未曾停下腳步，以不同面貌引領人們不斷向前，而見證台灣歷史時的七海文化園區，同樣不曾駐足，展現領路者的極致展現，正是威士忌風味更臻獨特的重要元素。

為了向時間致敬，格蘭菲迪推出全新《TIME RE：IMAGINED時光臻藏》系列，富含層次的極致風味，帶領品酩者感受時間的所帶來的雋永美味。「格蘭菲迪30年單一麥芽威士忌」是由格蘭菲迪首席調酒師投入30年的等待，觀察沉睡在橡木桶內酒液的變化，透過精準的判斷力，將最完美的威士忌裝瓶。「格蘭菲迪40年單一麥芽威士忌」運用獨步業界的「蘇羅拉系統」工藝，融合不同批次的原酒，不斷堆疊、交互影響下，留下豐富層次與完美平衡的極致風味。

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