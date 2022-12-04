蔡英文總統在九合一選舉民進黨崩盤後，隨即辭去民進黨黨主席一角，之後將由誰接任黨主席位置至今仍是個謎。4日晚間賴清德副總統參加北美洲台灣人醫師協會年會時，媒體追問是否會選黨主席，賴清德立刻將頭撇開，快步離去，跟隨在後的高雄市長陳其邁則是皺眉，露出疑惑的表情。

賴清德今日低調前往高雄參加北美洲台灣人醫師協會年會，由市長陳其邁、民進黨立委許智傑以及民進黨高雄市黨部主委許智善陪同，一行人走入高雄圓山飯店，飯店人員成列站好，向賴清德熱烈招呼，賴清德也揮手點頭示意。

面對媒體詢問賴清德是否會選黨主席一角，賴清德則是立刻將頭撇開，不發一語的走往電梯，還順勢地撥了一下秀髮，表情全程始終如一，完全看不出任何蛛絲馬跡；跟隨在後的陳其邁則是微微皺眉，露出疑惑的表情。

蔡英文辭掉黨主席後，由陳其邁接任代理黨主席，但陳其邁日前也宣布不會參選黨主席，而大家關注賴清德是否會參選黨主席一角，至今仍未回應，今日賴清德選擇不發一語，也讓大家對於黨主席人選依舊充滿疑惑。