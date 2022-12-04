公司活動通常能夠讓人熟悉環境。不過一位男網友表示，交往4年、曾經同居的前女友，今年加入台積電當技術員，沒想到10月底抽到尾牙要上台表演男女雙人舞、開始練舞後，兩人感情逐漸變調，他兩度偷看手機才發現，原來女友出軌尾牙表演夥伴的設備工程師，多次溝通後還是分手收場，只好PO文警告工程師的女友。不過有台積電員工透露，其實尾牙跳舞就是讓一堆飢男渴女去聯誼培養感情的活動，直言原PO前女友是明知故犯。

原PO在Dcard發文表示，前女友去年疫情時離職投身電商，今年初因為生意變差、家裡又需要經濟支援，因此到台積電當技術員，當時兩人感情維持正常。沒想到10月底前女友說被抽到要尾牙表演跳舞後，對他開始冷漠以待、嫌棄他的一切，還偷偷摸摸的用手機怕被發現，他偷看手機後發現，原來前女友疑似曖昧一位設備工程師。

雖然原PO隔天決定攤牌，不過前女友辯稱只是正常交友聊天而已，雙方大吵一架後過了幾天，前女友就刪除了IG上跟他的精選限時動態；雙方冷靜幾天後，原PO強調希望能夠尊重他，前女友則過了幾天才透露，其實工程師也有女友，他因此決定算了、給予交友空間；沒想到一周後原PO再度偷看手機才發現，前女友竟偷約工程師喝酒、開房間、搶大港開唱的票、發生關係，甚至討論怎麼欺騙他、怎麼才能分手，最後兩人真的分手，原PO也決定PO文提醒工程師女友。

對此，許多人紛紛回應，「真的是X子配狗欸」、「女的沒放上來是在哈囉？」、「台積電很多男生喜歡劈腿（自己經驗）」，還有和該工程師同工廠的台積電員工說明，「身為15B的員工都知道，這個尾牙跳舞根本是讓一堆飢男渴女去聯誼培養感情的活動，活動主辦人還會審核顏值跟會不會跳舞來決定你能不能表演，也會問說會有男女一起跳舞會不會介意，所以原PO你前女友就是明知故犯喔」。