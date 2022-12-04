美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，儘管中國面臨著Omicron新冠疫情的挑戰，但中共領導人至今仍不願接受西方疫苗，儘管最近的抗議活動不會危及中國共產黨統治，但接受西方疫苗可能會影響中共領導人的聲望。

《路透》報導說，目前中國大陸每天的新冠病毒感染病例接近歷史最高水平，但在清零政策引爆經濟急劇下滑與和民眾抗議事件頻傳後，有愈來愈多的城市正在採取措施放鬆檢測、檢疫與隔離的規定。

美國情報總監海恩斯在加州舉行的年度雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上表示，新冠疫情對大陸社會和經濟產生了嚴重影響，但中共領導人習近平仍「不願從西方獲得更好的疫苗，而仍依賴於中國的疫苗，而中共使用的疫苗並非對抗Omicron的有效疫苗」。

海恩斯說：「中共不斷地自我標榜抗疫成效，但從民眾抗議活動情況看來，卻完全相反」。「我們重申，這些抗爭行動不會影響社會穩定與中共統治地位，但是會影響習近平個人的聲望。」

中國外交部沒有立即回應週日發出的置評請求。

報導表示，中國尚未批准任何外國製的新冠疫苗，僅批准國產疫苗讓民眾接種，一些研究表明這些疫苗效日不如某些外國疫苗。專家指出，未使用有效的疫苗意味著放鬆防疫措施可能會帶來較大的風險。

白宮在本週早些時候表示，至今中國沒有向美國提出供應疫苗的要求。一位美國官員向《路透》表示，「目前也不預期中國會批准西方疫苗」，「期待中國此時會給西方疫苗開綠燈想法太過牽強，這是民族自尊心的問題。」