不少人習慣熬夜晚睡，長期作息不規律，恐賠上健康！一名OL因工作關係經常熬夜，最近發現講話聲音越來越沙啞，脖子也越變越粗，就醫後才發現已經罹癌，所幸及早發現進行手術，成功切除腫瘤。

根據《錢江晚報》報導，大陸杭州一名35歲王姓女子，因為工作關係經常熬夜，就算休假日也是半夜才就寢，日前察覺講話聲音變得沙啞，直到同事提醒才發現自己的脖子愈來愈粗，因此就醫診察，經醫師診斷發現是甲狀腺乳突癌，必須手術切除。

收治病患的醫師指出，甲狀腺惡性腫瘤發病率逐年增高，且年輕化趨勢，如果經常加班、熬夜、作息不規律，會導致內分泌激素水平紊亂、細胞代謝異常，王女死亡的甲狀腺細胞得不到清除，慢慢腐爛變質，造成局部發炎，時間久了甲狀腺也增生結節和腫瘤。

醫師表示，遺傳、攝碘過量或缺碘、放射性損傷、情緒不良等也可能誘發甲狀腺癌的發生，提醒民眾養成良好生活習慣，並維持適量碘攝入，避免油膩、辛辣食物，若發現有脖子腫大、頸部持續疼痛，或是不明原因沙啞等症狀，可進一步就醫檢查。