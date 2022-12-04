有「台灣甲子園」之稱的中信盃黑豹旗今年邁入第10屆，今年首創冠軍隊伍將獲得個人專屬冠軍戒指，另外還首設「黑豹獎」，透過歷年報名資訊及相關資料佐證，選出10年來持續為棒球奉獻心力的6位教練。

穀保家商今天在冠軍賽以5比0擊敗普門中學，相隔3屆重新迎回黑豹旗冠軍錦旗，全隊選手及教練皆獲贈刻有姓名及黑豹的冠軍戒指，純銀戒身鑲入八心八箭鎬石，象徵黑豹精神閃耀光芒，成為專屬於黑豹旗10週年的冠軍紀念。

閉幕典禮除了頒發團體獎、冠軍戒及個人獎外，還首度頒發「黑豹獎」，感謝10年來全勤帶隊出征的6位熱血社團教練，分別是景文高中陳介正、永靖高工蔡正豪、華江高中李強、屏東高工陳泓銘、建國中學廖建智及新店高中李秉憲。

黑豹旗賽制不分級別、性別，約7成參賽隊伍皆為社團球隊，教練通常由學校老師兼任，或是仰賴懷抱棒球熱情的外聘人員。本業為警察的屏工教練陳泓銘，犧牲休假日帶隊練兵；受到父親的熱情感染，陳泓銘的小兒子陳昱丞就讀屏工時也加入棒球隊，大兒子陳柏昇目前則擔任帶隊教練，成為父親的左右手。

新店教練李秉憲常鼓勵孩子「努力是不會騙人的」，社團球隊做好基本功還是有機會突圍，他表示十年來最難忘的就是在科班球隊手中攻下隊史第一分，當時孩子興奮得像拿了世界冠軍。

已帶隊22年的華江教練李強堪稱是校內最熱血國文老師，他透露，學生時期打球失誤時，教練常氣憤地將椅子砸到休息室外，直到自己擔任球隊教練後，看見孩子們犯了「匪夷所思的錯誤」，才體悟當時教練的心情。他也說：「因為在孩子身上看見自己年輕的影子，希望能陪著球隊直到自己從學校退休的那一天。」