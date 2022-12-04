總統府發言人張惇涵今（4）日晚間轉述，蔡總統今日下午邀集賴清德副總統、行政院蘇貞昌院長、國安會顧立雄秘書長、民進黨立法院黨團柯建銘總召、高雄市長陳其邁等召開會議，就11月26日選後國內及國際政經局勢，及執政團隊檢討及興革之處進行深入討論。

張惇涵表示，執政黨面對選舉挫敗，蔡總統除辭去黨主席職務、承擔政治責任外，也認為，此時是深切反省的時刻，相互指責不如共同檢討。而今日會議初步就四個重點面向聚焦討論：

第一、執政團隊要更與人民感同身受，減輕人民負擔：在全球變局、疫情衝擊、通膨壓力下，執政團隊雖然每天都全力因應挑戰，但必然有欠周全，需要再努力之處。執政團隊必須更與人民感同身受，總統也請行政院持續維持經濟與疫情的穩定，也更需要加強政策作為，照顧人民。而接下來的施政重點，將強化後疫情時代下，協助受衝擊產業，抑制高房價問題，照顧弱勢家庭及青年協助等重點著手，持續降低全球通膨的衝擊、平衡民生物價，來減輕人民生計負擔。

第二、執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗，中央地方共同合作：這次大選，在野黨在多數的縣市取得執政權；因此，中央執政團隊必須謙虛以對，面對新民意產生的縣市首長。在朝野關係上，執政團隊希望以協商來降低對抗，縮小差異，務使各項政策方案可以符合國家及人民的最大利益。而在中央與地方關係上，中央一定會與地方政府合作，務使中央政策及作為，可以貫徹並有效執行，也讓中央政策的推動與地方需求，可以作更完整的溝通。

第三、執政團隊要集眾人之力，確保國家安全與台海和平穩定：確保國家的安全與利益，以及守護國家安全的決心，不應受到選舉結果而動搖。

實際上，國際局勢從美中競爭、烏俄戰爭以來，所引發的政治、經濟衝擊，在在都影響兩岸關係及區域和平穩定。尤其中國對台灣的威逼情勢更為明顯，且在認知作戰推波助瀾下，台灣人民也會憂慮台海發生軍事衝突的可能。但與會者皆認為，沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也如此，中國方面也是如此。

台灣的安全，攸關區域，甚至於世界的和平與穩定。政府會盡全力與區域間的利害關係者共同管控風險；而區域間利害相關者眾，集眾人之力，必能尋求出共同有效控管風險的方案。

持續強化自我防衛能力，更有力的確保國家安全與利益，爭取更多的國際支持。這也應該是台灣不分朝野努力的目標。

第四、執政團隊要穩定政局，也要開展新局：至於選後府院黨的佈局，民進黨已經按部就班進行新任主席的選舉程序。而針對府院與各部會下一個階段的佈局，將在立法院會期結束後，進行檢討。執政團隊要穩定政局，也要開創新局。

最後，張惇涵轉述，今日會議歷時約兩個半小時，選後的各項檢討工作不會到今天就停止；但總統認為，國家前進的腳步不能停下來，我們必須站穩腳步，讓台灣繼續往前進。