台北市第三選區（中山、北松山）補選中選會公告明年1月8日舉行，補選僅60天，遭藍營質疑是政治操作，國民黨立委參選人王鴻薇受訪也質疑中選會是故意的。民進黨立委林俊憲今開酸，王鴻薇是怕就職日太近「很尷尬」想要拉長時間「洗掉」大家的記憶，忘了她就職即落跑，並直呼 ：「妳沒那麼偉大。」

國民黨徵召當選連任台北市議員的王鴻薇出戰立委補選，引發民進黨的「落跑」質疑；國民黨則認為，立委補選安排僅60天，是中選會的政治操作。

林俊憲大酸，「時間太短？妳是怕離議員就職日太近很尷尬吧？」林說，這年頭什麼事情都可以牽扯到政治操作，連補選日期也可以。王鴻薇說補選只有60幾天是「史上最短」，但中選會已經澄清補選日程最短從43天到86天都有，這次的時間剛好在中間值而已，拜託不要連這種上網就查的到的事都要造謠好嗎？

林俊憲說明，立法院每年有2個會期，上半年從2月1號開始，算上補選後當選者需要組織人事、熟悉立院運作以及整理辦公室的時間，其實只剩不到1個月就要正式上工，所以補選完全沒有拖延的理由，如果還沒準備要上工那就別參選。

林俊憲表示，想半天也想不透她說的政治操作是什麼？尤其對中山北松山的居民來說，一天沒有新立委就是一天沒人在國會為他們爭取權益。唯一想得到的原因就是補選離12月25號議員就職日太近，王鴻薇怕大家投票時想起她不是才剛就職過嗎？怎麼又出現在選票上了？想要拉長時間「洗掉」大家的記憶，忘了她「就職即落跑」。

林俊憲批評，不管怎麼樣，王鴻薇尷尬是她家的事，國家運轉不會因為一個人的尷尬就停下腳步，「妳沒這麼偉大」，這些問題早在妳跳出來「承擔」前就該想好。

林俊憲最後再酸，當選就職可是喜事，為什麼要遮遮掩掩呢？「到時我們一定會幫妳大力宣傳慶祝的！要不就有骨氣一點別就職了，沒有這種『我全都要』的好事」。