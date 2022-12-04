2024藍綠白動向引人注目，前立委孫大千今(4日)在《張雅婷辣晚報》節目指出，民眾黨柯文哲一路走來堅持要選總統，國民黨則要儘早提出提名機制，只要真能無私無我、走公平公正公開程序，必然能推出贏得2024的最強候選人。而民進黨的問題是總統蔡英文要不要放手，從2018~2019的故事看來大概很難，所以蔡到底該用誰去卡副總統賴清德，賴又該怎麼突圍？這蔡賴之爭的第二集會是現在民進黨最精采的戲碼。

孫大千表示，2024這場選戰可說是各陣營的政權保衛戰，民進黨能不能延續執政，國民黨能不能重返執政，或民眾黨有沒有一席之地，大家一定都是精銳盡出。民眾黨比較簡單，柯文哲早八百年就說要選總統，最後終於要選總統了，一路走來堅持要選總統，從來沒有騙過我們。

「我們最大的啦啦隊就是民進黨這群政治人物，因為他們做得太爛了，是他們拱手把政權送給我們。」孫大千談藍營初選情勢說，但2024就不能總是打這種如意算盤，勝利不能建立在別人的失敗跟無能之上，所以自己的提名機制就要儘早提出。

孫大千指出，大家口口聲聲都說要提就提最強的，大家都說無私無我、成功不必在我，那就真的做一次給我們看一下啊！不要打高空的話每次都講得比誰都真，到最後成功都要自己、非我不可、唯我獨尊。如果國民黨的提名能夠走公平公正公開，讓大家相信的程序，那必然有能力推出最強的候選人，去贏得2024的選舉。

「那對民進黨來說，它也面臨了同樣的問題。」孫大千強調，就是說小英要不要放手？以2018~2019的故事看起來，小英大概很難放手，小英跟賴清德的仇結得可深了、樑子結得大了。如果放手的話，將來2024恐怕沒辦法安穩地進入後蔡英文時代。但若不放手，她到底該用誰去卡賴清德？而賴清德在小英要卡他，又不願意放手的情況下，他要怎麼樣突圍？這是民進黨現在最精采的戲碼。

孫大千說，所以現在2024最精采的戲碼就在國民黨跟民進黨：國民黨就要看到底遊戲規則是什麼？是不是每個人都講得這麼正氣凜然，大家是不是真的都做到了？民進黨就要看小英跟賴清德，他們從2018~2019之爭到現在上演第二集，這第二集到底鹿死誰手？可以拭目以待。