台灣啤酒英熊4日於天母體育館主場迎戰首度來訪的台南台鋼獵鷹，靠著愛禮(Cleanthony Early)飆破T1聯盟單場得分最高紀錄的56分，以及隊長「小安」蔣淯安第四節獨拿11分接管比賽，終場英熊就以112比108擊敗獵鷹，拿下本季第3勝(2敗)，戰績暫時仍排第2。

英熊今日舉行「全綠換」交換禮物主題周，英熊球員及小調啤們精心準備了許多有趣的禮物送給入場球迷，更邀請到中華職棒人氣球星拿莫伊漾換上歌手身分舉行賽前演唱會。拿莫伊漾在周四面對台鋼雄鷹的熱身賽中擊出2分打點全壘打，帶領味全龍取得勝利，今天也將這股氣勢帶回天母，帶領好鄰居也能擊敗台鋼獵鷹。

英熊昨日面對特攻苦吞敗仗，大勝(Branden Dawson)及朱億宗今天也因傷未出賽，但台啤靠著愛禮火燙手感還是在前三節一路領先對手。第四節獵鷹隊擺出雙塔，阿修羅(Robert Upshaw III)及德古拉(Samuel Deguara)聯手肆虐禁區，獵鷹反倒超前比數甚至一度拉開領先到8分。

還好蔣淯安跳出來接管比賽，在球隊落後時連拿11分也幫助球隊回到戰局。第四節剩下最後24秒兩隊還以108比108平手，關鍵時刻蔣淯安抓下進攻籃板放進超前分，而獵鷹的最後進攻機會反被愛禮關鍵抄截，並傳給李啓瑋上籃奠定勝基。

愛禮刷新T1聯盟得分紀錄拿下56分，並有7助攻、5籃板，他表示，「回到休息室才知道自己破了紀錄，但比起破紀錄更開心的是拿下勝利，感謝隊友及教練團的信任。」今天拿下19分並傳5助攻的蔣淯安也提到：「在賽前就知道獵鷹可能會擺出雙塔，雖然籃板數不及對方但我們仍盡力拚搶，也有針對雙塔演練戰術，很開心可以在主場球迷面前守住勝利。」

而被問到今天破紀錄的愛禮，小安也提到：「去年面對到他就知道他能力非常好，進攻很有侵略性。希望他可以更快融入戰術，並且維持現在這個情緒管理狀況。」結束本場比賽後，英熊也結束了今年所有主場賽事。下次主場賽事要到2023年1月1、2日，屆時將再度面對獵鷹及新北中信特攻，購票可至FamiTicket全網購票網。