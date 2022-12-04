「Epik High」暌違3年來台開唱，嗨翻全場。（孫伊萱攝）

有「韓國嘻哈詩人」之稱的「Epik High」由Tablo、Mithra Jin、DJ Tukutz組成，出道19年地位屹立不搖，雖疫情讓他們無法遵守與粉絲「每年都要來台灣」的約定，但解封後立刻奔台，今（4日）在新莊宏匯廣場Zepp New Taipei開唱，熱唱近20首歌曲，吸引2000名粉絲到場朝聖，寵粉的他們在演唱途中，不忘走到台前簽名、合照，唱到開心處還頻往觀眾席潑水。

暌違3年來到台灣，Tablo今激動用中文喊「很開心看到你們，我想死你們了」，並笑喊「真的long」，因活動沒有翻譯，除了用英文溝通外，發現他們說韓文時，台下歌迷似乎也都聽得懂，Tablo便打趣說「那我們不用學其它語言了欸」，接著也不忘用上他會的幾個中文詞彙大讚「因為你們都太『聰明』、『厲害』，讓我有點『害怕』」。Tablo也感性表示「雖然不知道是你自己想來，還是朋友帶你來，不論你們喜歡了我們15年、15天還是15分鐘，每個在這裡的人都是非常珍貴的」。

要演唱〈ONE〉之前，Tablo介紹DJ Tukutz是「KPOP的祖先」要拱出場跳一段，DJ Tukutz也相當配合地小秀舞技，表演到一半，Tablo和Mithra Jin還故意退場讓他SOLO，不過現年41歲的他跳完立刻扶腰。演唱會尾聲，有粉絲也大喊要他們掀衣露腹肌，Tablo也故意讓演唱會急中斷，逗歌迷說「合約上有寫，只要有人說想看腹肌，演唱會就要結束了，連安可都沒有喔」，接著又大喊「我們要退休、回家了，然後再回歸」，讓全場笑翻。

「Epik High」前天才剛結束馬來西亞的演出，台北場是此次巡演的最後一站，昨抵台後，晚上先吃了燒肉，今天則點了飯店的Room Service，努力準備表演，下午到場彩排。他們明離台，班機不公開。