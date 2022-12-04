澳洲政府指出，去年實施的《新聞媒體商議法案》（News Media Bargaining Code）到目前為止已展現成效，給予政府權力要求臉書母公司Meta、谷歌母公司Alphabet與媒體業者協商內容供應協議，並提及範圍可擴大至其他網路平台，使得YouTube與TikTok皆成目標。

澳洲財政部上周四晚間公布檢討報告，提及《新聞媒體商議法案》允許媒體業者與科技巨擘谷歌、臉書針對利用新聞內容簽訂協議，迄今科技業者已與媒體達成超過30個協議，依據新聞內容點擊和廣告收入提供報酬。

報告提及，「至少這些協議可讓新聞業者聘僱記者以及進行有價值的投資，以協助公司營運」，認為該法案「到目前為止可算是成功」。

澳洲立法規範谷歌、臉書等網路平台針對新聞內容付費進行談判，該法案於2021年3月上路。此劃時代之舉當時曾引發臉書和谷歌反彈，臉書一度暫停澳洲新聞內容，但最後兩大業者態度皆軟化。

根據報告內容，財政部提到該法缺乏「擴展執法範圍到其他平台的正式機制」，建議競爭監管機關應針對此議題進行研究以及另行發布報告。

澳財政部助理部長瓊斯（Stephen Jones）指出，「檢討報告顯示，該法案成功地平均新聞媒體與數位平台間談判能力的平衡。數位平台必須持續誠實善意地與新聞業者協商，以確保他們產出的新聞內容得到合理報酬。 」

谷歌澳洲政府事務與公共政策部主任朗克洛福（Lucinda Longcroft）強調，該公司過去兩年進一步為澳洲新聞業作出貢獻。

該檢討報告揭露擁有臉書、IG、WhatsApp的Meta總計簽訂13項協議，數量遠低於網搜巨擘谷歌，後者與新聞媒體簽訂至少23個商業協議，另與24家較小型出版商簽訂集體協定。