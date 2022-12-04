由於東北季風影響，明（5）日北部、東半部地區有雨，北部夜間氣溫最低下探17度。氣象局表示，本周天氣將受到2波東北季風影響，氣溫差距不大，雖然周三（7日）、周四（8日）東北季風減弱，氣溫略回升，但北部、東部地區有雨的狀況沒有變化，在陰天飄雨、陰天、小雨之間反覆。

氣象局說明降雨分布狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，中南部地區維持多雲到晴的天氣。

氣象局說明一周天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

溫度方面，北台灣氣溫較涼，白天高溫約19至21度，夜間低溫約17、18度；台中至台南以及花東地區高溫約25至27度，高屏地區仍可達27至30度；中南部及花東地區夜晚清晨低溫約18至21度。

氣象局說明，周一、周二（6日）雙北、基隆北海岸、宜蘭，局部大雨，中南部晴時多雲；周三、周四東北季風稍減弱；雙北、基隆北海岸、宜蘭，局部較大雨勢，中南部繼續晴時多雲；周五之後 （9日至11日），北東持續雨、中南部晴時多雲。溫度方面氣溫差距不大，北台灣普遍偏涼，高溫18至25度，各地深夜、清晨感受偏涼，約17至21度。