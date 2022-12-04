葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）與曼聯分道揚鑣後，期望以世界盃表現來做為找尋新東家的履歷內容，只是3場小組賽下來，C羅只有一顆12碼進球紀錄，把握性不足讓他多次阻斷球隊攻勢，連母國葡萄牙的球迷都看不下去，有高達7成的民眾支持將他移出先發名單。

少了受傷的利物浦前鋒若塔（Diogo Jota），本屆世界盃葡萄牙26人名單仍星光熠熠，B.費南德斯（Bruno Fernandes）、B.席爾瓦（Bernardo Silva）及菲立克斯（João Félix）等人衝鋒陷陣，後防線則有曼城雙星狄亞斯（Rúben Dias）、坎塞洛（João Cancelo）把守，確實不需要37歲的C羅付出太多心力。

只是C羅的表現實在是太差勁，已經不是從前那位上演帽子戲法、獨自率領球隊戰平西班牙的超級球星，這讓葡萄牙球迷也心灰意冷，就在即將迎來對陣瑞士的16強前夕，葡萄牙媒體《A BOLA》做了一項民意調查，問民眾是否認為C羅應該持續在國家隊先發，結果出爐後有高達7成的球迷都給出了否定的答案。

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According to a survey by the Portuguese newspaper 'A Bola', 70% of the fans think that the Portuguese star should start from the bench.#WorldCup https://t.co/z2aL6s9PU6 — 𝗙𝗣𝗟 𝗥𝟮 ᴷʰᵃˡᵉᵈ (@FPL_R2) December 4, 2022

除了表現讓球迷不滿意，C羅還在小組賽最後一輪與韓國前鋒曹圭成起口角、被分析網站《Sofascore》選進分組賽最差11人名單，種種跡象顯示C羅已經逐漸失去明星光環。