古琴展現場由社員示範演奏。（黃子明攝）

古琴彈奏會運用到各種技法，手指彈動姿態優雅，光可鑑人的琴面倒映彈奏者手部姿態。（黃子明攝）

古琴展吸引許多民眾到場觀賞，故宮博物院前院長馮明珠（左）應邀分享古琴藝術心得。（黃子明攝）

安縵琴社副社長柯響峰表示，古琴的演奏與欣賞，主要不是在鼓動情緒，也不為炫技或愉悅他人，而是當我們要安頓內心生命關照的時候，可從中獲得最大喜悅。（黃子明攝）

安縵琴社在台北紫藤廬展出社員手作的古琴，社員在開展前布置展場。（黃子明攝）

古琴有各種不同造型，其中融合各種對自然的想像與文化意涵。（黃子明攝）

古琴愛好者觀賞手作古琴。（黃子明攝）

古琴各部位根據不同琴材特性，分別選用杉木、梓木、梧桐等木材，材質特性與紋路均會影響音質音色。（黃子明攝）

經常在古裝戲劇中出現的古琴，是中國傳統撥弦樂器，已有三千年以上歷史，自古為文人雅士或宮廷吟唱伴奏樂器，被列為「琴棋書畫」四藝之首，在當今各類西方樂器與科技所產製的五光十色音樂，早已取代古琴樂音，但有一群古琴愛好者，仍然投身其中，透過科學化與系統性作為，親手打造古琴，並賦予創新造型，讓古琴成為融合視覺與聲響的綜合體。

聯合國教科文組織2003年將古琴藝術列入世界第二批人類非物質文化遺產，同年，國內知名琴人程惠德在文建會推動下，透過社區營造開始推廣古琴藝術，進而在2017年創立安縵琴社，隔年又在淡水成立安縵斲琴工作室，深耕斲製古琴工藝，目前在台北紫藤廬展出社員手作的古琴，正是長年經營的成果。

一把古琴各部位根據不同琴材特性，分別選用杉木、梓木、梧桐等木材，材料本身含水量多寡，材質特性與紋路均會影響音質音色，斲琴者除了對材料的掌握，還要具備木工操作能力，對琴面腔腹的修斲，漆灰的調製與批髹，岳山龍齦的埋置，徽位的計算及安排，安絃聽音和調整等基本工序工法，都會影響古琴最後表現，每一步驟需按部就班，一般而言，完成一把古琴時程都得長達一年。

正因為斲琴程序與琴材特性複雜，且經驗積累與評價琴音標準難以定一，琴社以現代科學方法，就散、泛、按音呈現的音質特色製訂評選表單，為古老技藝注入當代精神。

雖然古琴已逐漸脫離現代人生活與文化的聯繫，但做為一項傳統藝術的傳承及修心養性的媒介，它仍有極高價值；安縵琴社副社長柯響峰表示，古琴的演奏與欣賞，主要不是在鼓動情緒，也不為炫技或愉悅他人，而是當我們要安頓內心生命關照的時候，可從中獲得最大喜悅。