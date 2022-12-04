女星李妍憬（原名李妍瑾）16歲時就因亮麗外表當上廣告模特兒，後來以選美佳麗身份進入演藝圈。近年她逐漸淡出螢光幕，改開公司直播帶貨，但仍然會透過社群平台和粉絲互動，前段時間她宣布和AV導演圤智雨交往，兩人公開曬恩愛，不料很快就結束，她近日接受專訪談起人生經歷，坎坷的過往讓粉絲心疼。

李妍憬近日登YouTube頻道「酢漿草的超能力 Your Story」，她在影片中講述自己的人生故事，透露父親是望族，母親原本結過婚，是被丈夫家暴逃出來遇到父親才生下她，也因為母親拖了一段時間才和第一任丈夫離婚，導致李妍憬父親那一欄只能寫養父，使她倍受親戚們的霸凌「妳不是李家的種」。小時候因為家庭節省，一套運動服穿六年，看起來非常緊身，不料卻被鄰居偷摸大腿、屁股，事後反而指責：「妳穿這樣子這麼露，被人家看到妳就要去嫁人了」。

後來因為父親犯罪、母親改嫁，李妍憬從國中開始自力更生賺學費，一邊當藝人一邊當服務生養活自己。提及自己的憂鬱症病史，她說從16歲時開始發作，醫生診斷是遺傳性病因，發病時會有很不好的念頭，也會歇斯底里地大哭，透露因為過去的「司機事件」陷入生命中的低潮，她也希望能藉由這組公益照片，讓大眾更了解憂鬱症，並且看到自己的改變。

（來源／酢漿草的超能力 Your Story YouTube）

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