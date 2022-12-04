吳青峰以沙龍主人身分，將自己為名的「青峰號」掌舵啟航。（環球音樂提供）

吳青峰特別選在戶外場地，獻唱新專輯的歌曲。（環球音樂提供）

吳青峰今年以EP《牧神的午後》、個人專輯《馬拉美的星期二》，帶領觀眾從北美館MV首映為起點，到高雄衛武營、台北花博館，今(4日)來到微風南山戶外廣場舉行最後一期的戶外沙龍，與觀眾分享他的音樂航程，吸2000多位粉絲擠爆現場。

談到2022年大豐收，吳青峰說自己「喜悅的門檻非常低，在這麼低的門檻下，能發專輯是極大的幸福」，他很感謝攝影師、導演、幫他呈現好成績的工作人員，「一個人可以得到這麼多人的幫助，每天想到都要跪下來謝天謝地。」

對於粉絲許願想多看到他的演出活動，他笑說，「粉絲可以許願，但我不一定會聽他們，因為他們常常的提議很土，希望給我們多一點建設性，我快樂的門檻很低，但是創意的門檻很高。」

他坦言，現在對現場演唱會非常沒有興趣，覺得演出跟作音樂一樣要有靈感，他因為之前參加音樂祭受到刺激，而想在戶外唱歌給大家聽，才有了今天的活動。

由於新歌都很難唱，他還特別把最難唱的「大魔王」歌曲〈戀人絮語〉擺在第一首，他說這種難唱，「不是炫技的那種，是長的氣息、綿密的感情去經營句子的那個難，是我自己心裡的難。」

他之後就要開始準備台東跨年晚會。被問到出國解禁想去哪兒玩？他很慶幸之前為新專輯去了兩趟日本及北歐、法國，「現在開不開放沒差別，之前我有一百天待在家裡，我也一點感覺都沒有。」