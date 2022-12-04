2022九合一大選民進黨大敗，僅拿下5縣市，創下歷史新低，而蔡英文總統更因此引咎辭去民進黨主席。而對於民進黨此次慘敗，有許多人認為延長兵役是敗因之一，許多網友更是在網路論壇上討論，對於將役期延長到一年，「其實並沒有人想要延長兵役」，紛紛認為「當然沒人想當兵啊」、「民進黨兩難了」，引發討論。

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇「其實沒人想要延長當兵啊？」的文章，並以自己過來人的經驗表示，「說真的，當兵真的很煩，每天巴不得希望趕快退伍去上班賺錢，但沒辦法，那是國家的規定男人都要去當兵」，原PO更接著說，「話說回來…我可以體會現在年輕人的想法，一定跟我當時一樣，怎麼可能會想當兵呢？現在好不容易可以只當幾個月的兵就退伍了，誰還想要當到一年兵對吧？其實根本沒有年輕人，會希望延長當兵的時間，這是很正常的人性，不是嗎？」

此篇文章一發出，許多網友及鄉民更炸鍋表示「當然沒人想當兵啊」、「抗中保台就是要延長到一年，嘴巴講那麼好聽」、「民進黨陷入兩難啊，延長兵役一定會掉選票，不延長一方面美國會催促，另外一方面在野黨還可以質疑抗中保台的決心」、「民進黨不在今年內延長兵役，抗中保台就是口號，然後有人就想騙選票，抗中喊不停拉仇恨值，比較好騙啊」、「從掃一年地變成掃兩年地，台灣男生，慘啊」。