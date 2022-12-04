普美遺憾沒辦法在淡水看到夕陽下山的海景。（D-SHOW提供）

初瓏開心表示若能在台灣發專輯感覺很有趣。（D-SHOW提供）

韓國女團「Apink」成員初瓏和普美組成的小分隊「CHOBOM」相隔3年來台，今（4日）在Dspace元動空間舉辦「2022 Apink CHOBOM fanmeeting [Framily]」粉絲見面會，雙姝特地準備了中文歌，獻唱台劇《想見你》主題曲〈想見你想見你想見你〉，甚至連中間RAP的部分都唱得相當標準，讓台下粉絲又驚又喜。

演唱結束後，全場拍手叫好，普美疑惑地問：「真的很想知道，大家有聽懂嗎？中間RAP的部分，很用心練習。」初瓏則說：「老實說我們真的非常擔心，在練習時想說『大家聽得懂嗎？』感謝大家以寬闊的心來看待。」主持人阿娟也加碼詢問「想不想出中文專輯？」初瓏也欣然回應：「如果能在台灣發專輯感覺很有趣。」在遊戲環節中，2人也挑戰「紅鯉魚與綠鯉魚與驢」、「吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮」等中文繞口令。

相較於過去來台行程比較趕，這次終於有時間逛逛，還去淡水吃了古早味蛋糕，2人直呼：「吃過最好吃的！」不過普美仍有些遺憾，因為到了淡水時已天黑，沒辦法看到夕陽下山的海景讓她覺得有些可惜，她也自爆花了很多時間整理行李，「雖然有聽說台灣現在有點冷，但我還是帶了泳裝來」。

普美最後說，「雖然這次是以小分隊身分來，我們也傳達『Apink』成員都很想你們，我們現在也在用心準備團體回歸，請再等我們一下。」最後，2人在安可時，獻唱Apink的〈Mr. Chu〉和〈Everybody Ready〉，粉絲也驚喜準備應援，讓雙姝感動落淚，這時台下一名男粉絲大喊「下次帶恩地一起來！」普美一聽笑說「啊南珠跟夏榮呢？我要跟南珠告狀！」