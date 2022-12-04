神舟14號航天員乘組返回地球

中國大陸神舟14號太空人乘組已完成全部既定任務，於12月4日乘坐神舟14號太空船於晚間8時09分返回東風著陸場順利著陸，現場醫護人員確認太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲身體狀態良好，安全順利出艙，神舟14號載人飛行任務取得圓滿成功。

神舟14號太空船返回艙成功著陸，航天員陳冬安全順利出艙。（圖／新華社）

綜合陸媒報導，北京航天飛行控制中心地面測控站4日晚上7時20分發出返回指令，神舟14號太空船軌道艙與返回艙成功分離。太空船返回制動發動機點火，返回艙於晚間8時09分於東風著陸場著陸。回收任務搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場，返回艙艙門打開後，醫護人員確認太空人身體健康。

神舟14號太空船返回艙成功著陸,航天員劉洋安全順利出艙。（圖／新華社）

報導說，神舟14號太空船在中午11時01分與太空站組合體成功分離，分離前神舟14號乘組在地面科技人員的配合下，完成了與神舟 15號乘組在軌輪換、太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作，並與神舟15號3名太空人揮手告別。

神舟14號太空船返回艙成功著陸 12月4日，航天員蔡旭哲順利出艙。（圖／新華社）

神舟14號太空船乘組於今年6月5日10時44分發射，由陳冬擔任指令長，劉洋、蔡旭哲為乘員，3人均為「75後」，全部為中國第2批太空人，他們亦是中國載人飛行任務以來平均年齡最年輕的乘組，3名太空人在中國太空站總共停留了6個月。