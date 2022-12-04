巴西球星內馬（Neymar）在小組賽對陣塞爾維亞時因傷提前退場，更一度傳出傷勢過重可能報銷的消息，不過4日迎來了好消息，內馬已經開始與隊友合練，巴西總教練提特（Tite）受訪時也親口證實，對上韓國的16強的比賽，內馬可以重回賽場助陣巴西。

或許是認為傷勢比預想還要嚴重，內馬首戰被換下場時，被鏡頭捕捉在場邊掩面哭泣，巴西隊醫隨後證實內馬並不會就此告別世界盃，而球隊也在他的缺陣之下，2場比賽只攻下1顆進球，甚至破天荒讓喀麥隆成為首支在世界盃擊敗巴西的非洲隊伍。

只是4日流出了內馬恢復訓練的照片，記者會上有媒體詢問了這位巴西巨星的恢復情況，對陣韓國是否能夠上場時，提特給出了正面的回應，「我不會講任何不真實的消息，但他會參加下午的訓練，如果狀態良好，他就會上場。」

少了另一前鋒傑蘇斯（Gabriel Jesus）及邊後衛泰勒斯（Alex Telles），巴西只能以24名球員征戰接下來的賽事，而內馬的回歸對於巴西來說下了場及時雨，只是他肯定將成為16強對手韓國的重點防守對象，絕對少不了身體上的激烈碰撞，但不管怎麼說，對於志在奪下第6座世界盃冠軍的巴西來說，內馬的復出無疑對球隊注入了一劑強心針。