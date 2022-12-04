國民黨台北市議員羅智強到泰國與僑胞座談，他預告將成立「民主學校」，更強調台灣要邁向更好的未來，就是政黨輪替。

羅智強今（4）日在臉書指出，一個國家要更進步，一個社會要前進，就要政黨輪替。他會盡我全力，讓2024能夠政黨輪替！他為的不是任何人的利益，而是為了台灣人民的福祉，為的是中華民國的未來。

羅智強預告，他將成立「民主學校」，培養更多的政治人才，專門栽培優秀、有理想的年輕人，讓他們未來在政治舞台上發光發熱，為中華民國奮鬥、打拼。

羅智強舉例，這次的九合一大選，他栽培的子弟兵楊植斗、陳芳盈、蔡宗豪通通當選議員，讓有理想的他們，更有機會為我們的社會服務，使未來能夠更好。所以，民主學校的成立，是希望栽培出更多的羅智強，期許他們未來不只能成為議員、立委，甚至能成為未來的總統。

羅智強強調，台灣的未來要更好，2024要政黨輪替，需要新生代的力量來共同推動。另外，成立的「野電視」就是要打破媒體壟斷，打破網軍藩籬，讓不同的聲音更能夠無遠弗屆的傳達給大家，台灣是民主社會，聲音不能只有一個。

他表示，會盡全力，去做到2024政黨輪替，讓新生代更有機會為國民服務，讓國家、社會向更好的未來前進。