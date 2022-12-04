到美式賣場「好市多」購物完畢後，走出賣場都會有工作人員核對明細。一位網友表示，原本他以為店員檢查畫單只是隨便看看、沒有認真確認，沒想到最近一次消費時，店員看了他拿出的明細，一掃就發現有第2張「只有一樣蘋果汁」的單子沒拿出來，讓他和家人全都嚇了一跳。貼文一出，釣出許多員工說明，其實看久了就能練會速讀能力，甚至從結帳車一出來就會開始確認。

原PO在Dcard以「Costco出口店員是真的有在看」為題發文表示，原本他以為店員畫單只是隨便畫一下，根本沒有好好確認消費者的購物內容。沒想到一次給店員畫單時，店員只是稍微掃視第1張明細就說，「應該還有一張喔」，而第2張明細只是一樣蘋果汁，讓他和在場的家人全都愣了一下，「我們真的完全沒想到那些店員真的有在確認，重點她才大概看3秒而已」。

對此，許多人紛紛分享自己的畫單經歷，「之前有一次真的很多東西，然後他就發現我們買的東西被多刷一次，超強，完全不懂他怎麼看到的」、「之前也以為他們只是走個程序，直到有一次買了滿滿一車的東西，他才看單子3、4秒就發現東西刷錯（我們沒買的東西），超佩服檢查單子的人的啦」、「我也遇過一次多刷被他們點出來，真的超神，我一直以為他們隨便看過去而已」。

有店員則說明，「好市多員工路過，一開始都會一個一個點，看久了以後就會練就一目十行的能力…然後看購物車裡面的東西有多少，大概就會知道單子有多長」、「我是前員工～我們是真的會看喔，從你結帳推車出來的那一刻就會盯著你的購物車，開始確認商品數量跟種類」。