國民黨台北市長當選人蔣萬安辭去立委職位，北市第3選區（中山、北松山）缺額將於明年1月8日補選，國民黨徵召台北市議員王鴻薇，民進黨則派出吳怡農出戰。媒體人吳子嘉認為，吳怡農的家世背景非常好，不過，吳怡農年齡太輕太嫩，處理事情並不是很成熟。

吳子嘉今(4日)在《董事長開講》網路直播節目中認為，吳怡農的家世背景非常好，他的叔叔是吳乃仁、他的爸爸是台灣非常有名的社會學家。不過，吳怡農年齡太輕太嫩，處理事情不是非常成熟。他處理前國策顧問、民進黨中常委黃承國的問題，就處理德有點荒腔走板。

針對立委補選的選情，民眾黨台北市議員當選人林珍羽表示，中山區不包含大直的話，真的是綠大於藍。大直的次分區大約有5、6個是深藍區，而真正左右選舉的，大直可說是關鍵，大直也是泛藍的大本營。

林珍羽分析指出，這次台北市長選戰，民進黨候選人陳時中在中山區拿到4萬0233票、松山區3萬2098票，這兩區共拿到7萬2331票。蔣萬安則拿到9萬7519票，這是市長等級選戰。回歸立委選戰，吳怡農當初得到的票數，比這一次市長選舉陳時中及蔣萬安都還來得多，這值得大家去思考。

林珍羽指出，吳怡農當初拿到的9萬9539票、45％支持率，能不能平行轉移到這一次補選，因為時間沒有離很遠，「農婦」已經蠢蠢欲動了，這也是王鴻薇需要謹慎小心的部分。