台南市民治市政中心廣場4日晚間舉辦耶誕點燈活動，今年是民治市政中心廣場第4年耶誕樹亮燈，現場擺設70家美食攤位還有歌舞表演，台南市長黃偉哲親自點亮耶誕樹，強調未來4年溪北持續建設。

台南市政府4日晚間在民治市政中心市民廣場舉辦「2022幸福台南．耶誕點燈」活動，現場擺設約70家各式手創及美食攤位，加上精彩的沙畫、歌唱及舞蹈表演，吸引眾多民眾參與。黃偉哲晚間帶領貴賓一同點亮耶誕樹。

黃偉哲表示，未來4年持續建設大新營地區，除了硬體設備，活動也不能少，17日將在南瀛綠都心舉辦耶誕跨年系列活動演唱會，有玖壹壹等知名藝人與大家同歡。

黃偉哲強調重視溪北建設，細數國家圖書館南館已動工，新營鐵道地景公園、長勝營區等完成啟用，透過今日點燈儀式，期許台南未來更好。

「2022幸福台南．耶誕點燈」活動由新營倉庫耶誕市集熱鬧開場，台南在地Monday樂團、台南灑舞部岸Sa’opoan原舞團、活水之泉敬拜團、育德工業家事職業學校、弦樂組曲演奏接力演出，黃偉哲分送耶誕小禮物給市民。

台南市政府祕書處表示，今年市民廣場佈置的耶誕樹高約6.5公尺，樹上點綴竹報平安的圓形籐球，一串紅及鼠尾草等2400朵花材精心裝點，持續至112年1月8日。

現場並有台南市警局與消防局的小小警察及小小消防員體驗活動、南瀛親子館耶誕小品DIY 活動，提供親子共度美好時光。