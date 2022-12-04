神舟十四號載人飛船返回艙今（4）日晚間8時09分在大陸內蒙古的東風著陸場成功著陸，在外太空「出差」183天的3名太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲全部安全返回、健康出艙，正在進行重力再適應。

據央視新聞報導、中國載人航太工程辦公室消息，神舟十四號載人飛船4日上午11時01分與太空站組合體成功分離。晚間7時20分，北京航太飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十四號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。此後，飛船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離，其後進入「黑障區」，開啟降落傘成功著陸。

神舟十四號載人飛船於6月5日從大陸酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。3名太空人在軌駐留6個月期間，先後進行3次出艙活動，完成太空站艙內外設備及空間應用任務相關設施設備的安裝和調試，在軌迎接2個太空站艙段、1艘載人飛船、1艘貨運飛船的來訪。

3名太空人還與地面配合完成了中國太空站T字基本構型組裝建造，與神舟十五號太空人首次完成在軌交接班，見證了貨運飛船與太空站交會對接最快世界紀錄等眾多歷史性時刻。陳冬成為大陸首個在軌駐留時間超過200天的太空人。

此外，神舟十四號、神舟十五號太空人乘組2日晚間進行交接儀式，移交了大陸太空站的鑰匙。這是大陸太空人乘組完成的首次在軌交接，大陸太空站正式開啟長期有人駐留模式。