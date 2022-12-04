去年首度站上奧運獲得第7名、我國柔道女子48公斤級選手林真豪，4日在東京大滿貫賽女48公斤級賽事中，擺脫過去一年多來的傷痛陰霾與低潮，在敗部復活賽獲勝、拚進銅牌戰，對上該量級目前世界第1、兩屆世錦賽金牌的地主名將角田夏実，攻守兼備鏖戰至正賽最後才被摔到一記半勝，並遭到順勢壓制輸掉比賽，但仍然奪下林真豪個人在大滿貫賽事中的最佳成績第5名，也是這次中華柔道代表隊參加東京大滿貫賽事中的最佳表現。

林真豪從第一輪開始，接連擊敗馬爾他選手艾絲波西托（KATRYNA ESPOSITO）、哈薩克選手阿布札琪諾瓦 （ABIBA ABUZHAKYNOVA）晉級8強戰，雖不敵最終在這項賽事奪下金牌的日本選手宮木果乃（MIYAKI KANO）落入敗部復活戰，但林真豪隨後力退墨西哥選手卡莉約（EDNA CARRILLO），成功闖進銅牌戰。

銅牌戰林真豪對上目前目前世界排名第一、兩屆世錦賽金牌的地主名將角田夏実，過去林真豪跟角田交手過一次就是在今年世錦賽的第二輪，當時開賽不到1分鐘就被施以真捨身技的巴投輸掉比賽，再次交手，林真豪多次擋下角田的得意技巴投並積極進攻，鏖戰到正規時間剩下最後10秒的時失手被抓到機會，先被角田以巴投摔到半勝後直接順勢壓制後取得一本勝。

林真豪雖然沒有奪下自己在大滿貫賽第一面獎牌，但也創下了個人在大滿貫成績最佳的第5名，她認為自己今天整體狀況不錯，將持續設定目標往明後年的杭州亞運、巴黎奧運前進。

賽後教練劉文等給予林真豪肯定，覺得得意門生今日在場上有把平時練習的狀態表現出來，發揮自己應有的實力，其他還需要努力跟不足的地方，會跟整個團隊一起協助真豪繼續加油。

中華柔道代表隊共12位選手參加東京大滿貫賽，都帶來很好的經驗值，結束賽程後，男子好手楊勇緯與林真豪會繼續留在東京參加訓練營，之後再前往以色列參加本季最後一場賽事，12月20日至22日登場的以色列大師賽。

大師賽為只邀請各量級世界排名前36名的選手參加，強度與積分僅次於世界錦標賽的賽事，屆時一同參賽的還有旅日女子57公斤級好手連珍羚受邀參賽，回顧2021年在卡達舉辦的大師賽，楊勇緯在金牌戰中敗給韓國好手金源鎮獲得銀牌，過去一年經歷東京奧運在心態、技術上都更加成熟後，這次東京大滿貫賽雖然沒有奪下成績，但仍會全力備賽期待突破個人在大師賽最佳成績，用好表現為今年賽事劃下漂亮句點。