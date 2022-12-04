聯合國糧農組織（FAO）指包括小麥與糖等全球糧價已跌回至一年前水準，但民眾對此無感。因穀物未來產量極不明朗，加上能源價格和薪資走高，令食品雜貨零售價因經營成本高漲而難以下降。

FAO在2日公布11月糧食價格指數（FPI）從10月135.9點下跌至135.7點，較去年同期僅略高0.3個百分點。該指數涵蓋穀物、植物油、乳品、肉類和糖。俄烏戰爭讓其3月逼近160點創新高後就持續下跌。

儘管如此，美國最新官方數據顯示10月在家用餐價格年增12％。專家說，就算在糧價波動較低的時候，農糧等食物類大宗商品價格的變動，也要三到六個月才反應在零售價上，全視乎生產與市場供需而定。

目前農糧生產前景不明朗，讓糧價變動反映在零售價上的時間較過去更混沌不明。國際食物政策研究所（IFPRI）研究員克勞伯（Joe Glauber）說，農糧交易商因不確定明年穀物產量與質量，難以給供應超市與食品商等降低售價。

雖然俄羅斯同意黑海穀物繼續出口，讓小麥價過去一個月來下跌近3％，但克勞伯指主要穀物出口國烏克蘭仍在戰爭，令其未來一年種植量變少，加上近幾年全球小麥庫存下降，都使麥價跌幅有限。

美國農業部預估2022／23種植年度結束，全球小麥庫存量可能從二年前2.9億公噸減少至不到2.68億公噸。FAO也把今年全球穀物產量預測值調降720萬公噸至27.56億公噸，較去年減少2％。

景順（Invesco）策略師克莉琪（Kathy Kriskey）指能源與人力成本高漲也推升糧價。

能源價格上漲，表示肥料生產、糧食運輸和包裝等成本變貴，零售業要讓糧食在架上銷售就必須付增加經營成本。若未來幾個月能源價格走高，零售業將更難降低售價。