產油國聯盟OPEC＋在4日會議上，同意維持其目前產量目標不變，因為難以評估中國因防疫封控而導致經濟持續放緩，和七國集團（G7）對俄羅斯原油價格做出上限規定等對油市的影響。

OPEC＋在明年6月4日舉行下一次會議之前，沒有計劃檢討產量目標。但若有需要，則準備好隨時開會和立即採取額外措施去因應油市變化。

部份OPEC代表估計，在價格上限的衝擊下，俄國每天原油出口可能大減逾100萬桶。這跟國際能源總署（IEA）預測相符，其估計全球每天石油供應會減少140萬桶。俄國10月每天產油量為990萬桶。

OPEC＋在10月同意從11月開始，每天減產200萬桶原油直到明年底，相當於全球需求量約2％。這惹怒歐美，認為OPEC＋要抬高油價，為俄國入侵烏克蘭增加財源。

但OPEC＋反駁減產是因為全球經濟前景疲弱。因為中國乃至全球經濟放緩，和各國央行持續升息等令油價走跌。所以外界原先預測OPEC＋可能再次減產。

儘管OPEC＋開始減產，但11月油價仍下跌13％。倫敦布蘭特與紐約西德州近月期油，2日每桶各收85.42美元和80.34美元，均低於專家認為OPEC＋想支撐油價在90美元的水準。

部份產油國本來考慮增產以彌補俄國的供應缺口，但油價11月大跌後而打消增產念頭。

歐盟與G7同意把俄國油價上限為每桶60美元並從5日生效，但外界不認為該機制能排擠俄國原油而衝擊供應。

儘管如此，外界仍擔心歐盟從5日開始對俄國原油做出新禁運制裁，可能嚴重影響全球能源供應。俄國一再威脅中斷其原油出口來表示對價格上限的不滿，認為這最終令全球油價大漲。