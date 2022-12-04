九合一選舉後，民進黨慘敗後，桃園市長鄭文燦與立委蔡適應論文因涉抄襲，分別被撤銷學位。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，接下來還有很多重要的事會發生，鄭文燦與蔡適應論文門是這一切的序曲，應該不算離譜。

游盈隆今（4日）在臉書貼文表示，今天是九合一選舉後的第8天，台灣社會還籠罩在歡喜悲喜劇中，有人歡喜、有人悲哀。接下來還有很多重要的事會發生，如果說鄭文燦與蔡適應論文門是這一切的序曲，應該不算離譜。

游盈隆指出，文豪王爾德有一句名言：「每一樁醜聞的基礎，都建立在不道德的必然上」。偉哉，斯言。天佑台灣 ，天佑台灣民主。

網友回應說，「這兩位的論文被拔，說真的，還蠻令人驚訝的，所以殺傷力更大」、「執政黨即將面臨一場海嘯的考驗！」、「現在離嘉義市長選舉已不到兩個星期，選情冷淡，連行之多年的選前之夜大遊行，也因與國際管弦樂節撞期而停辦；若非民進黨此次在市、縣長選舉大敗，忙著內鬥，此時民進黨大咖在嘉義市已橫掃好多遍了」。