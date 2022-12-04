許多家長為了讓孩子在家時能夠保持安靜，都會特別把孩子帶到戶外活動。一位媽媽分享，某天老公帶兒子到公園玩捉迷藏，沒過多久當鬼的兒子竟然哭訴「爸爸不見了」，沒想到她轉頭一看就發現，老公竟爬上3層樓高的大樹下不來，讓她無奈直呼老公根本是智X老屁孩！

原PO在臉書粉專「爆廢公社二館」發文表示，她和老公趁著午飯時間沒人的時候，帶兒子到公園放電，爸爸當陪玩，自己則在處理公事，沒想到正在玩躲貓貓的兒子，沒過多久就紅著眼眶說「爸爸不見了」，由於原PO了解老公個性，根本懶得再巡視公園一圈，轉個頭就看到對方掛在3層樓高的樹上。

人妻表示，老公玩捉迷藏時爬上3層樓高的大樹，結果一度無法落地。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

原PO無奈的說，原來老公穿著拖鞋就直接爬上大樹，當時她馬上破口大罵，「到底是你陪小孩玩還是小孩陪你玩？！」兒子發現真相後則是哭笑不得相當尷尬，老公攀上樹後更是一度無法自己爬回地面，讓原PO忍不住吐出怒火，「7+8蕭北X的老屁孩」。

對此，許多人紛紛回應，「雖然反對暴力啦，但那樣子沒被家暴真的不容易耶」、「原來是帶了兩個兒子去公園包場阿！」、「笑死，對小孩來說根本高難度捉迷藏」、「原來我不是第一個，我也是這樣玩弄我女兒…」。