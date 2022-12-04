九合一選戰落幕，民進黨兵敗如山倒，縣市長僅剩5席。在民進黨內檢討聲中，總統蔡英文卻稱「人民不想看到民進黨獨大」。前民進黨立委林濁水表示，日本學者還說，民進黨權力傲慢；他則認為，總統蔡英文在前新竹市長林智堅論文門出事後，還要民進黨中執會做出決議，要去壓台大，讓他不禁喊：「我的天啊，這樣不傲慢，什麼叫傲慢」。

林濁水日前在網路節目《新聞不芹菜》中表示，日本學者指出，民進黨權力傲慢。林濁水說，這樣講是比較客氣。但民進黨這麼大，總不會每一個人都權力傲慢，就只有幾個人。像行政院長蘇貞昌在立法院不只霸、而且傲慢，還有總統蔡英文居然沒收初選、且在前新竹市長林智堅論文門出事後，還要民進黨中執會做出決議，要去壓台大。讓他不禁喊：「我的天啊，這樣不傲慢，什麼叫傲慢」

林濁水坦言，日本學者沒有點名，真正呈現傲慢的是蔡英文、蘇貞昌這兩人。而被批評傲慢以後，蔡英文也反省了，但是蔡英文的反省是「民眾不能夠接受民進黨一黨獨大」，他認為，這並不是民意。

林濁水指出，一黨獨大是不是好，各國有各國的傳統，美國人最不喜歡一黨獨大，所以執政黨就變來變去。但是台灣不管是好事壞事。台灣習慣一黨獨大，做事順利。

林濁水舉例指出，前總統馬英九2008年時，國會壓倒性通吃、四分之三席次；2012年還是國會大勝，全面執政毫無問題；2016年民進黨國會三分之二席次、2020年仍舊是壓倒性多數。所以很明顯從10幾年來的4次選舉，台灣民眾不排斥一黨獨大。

林濁水接著指出，台灣民眾並沒有說不接受一黨獨大，其實民眾不喜歡的是一黨獨大之後的權力傲慢，因此，蔡英文的檢討失焦了。