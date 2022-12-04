繼前役對台灣體大22分、22籃板首度「雙20」後，台灣藝大外籍生阿拉薩4日繼續燃燒小宇宙，進入UBA兩年來第2度打滿40分鐘，兩分球22投中14、三分球1投未中，外帶4罰中3，又飆雙新高的31分、28籃板，幾憑一己之力助台藝75比64力克台北市大，在111學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開男一級預賽開季3連勝。

這也是阿拉薩開季連3場「大號雙十」，但在一次單臂爆扣後，本季被喻為「沒有天花板」的阿拉薩，竟跟對手北市大球員說：「我好累喔！」因為這是繼上季他初來乍到，預賽對世新撐滿全場，但台藝70：76輸球後，兩季來18場比賽僅第2度單場撐滿40分鐘，不同的是，這回台藝贏球。

至於阿拉薩到底「累不累」？先發撐33分鐘，泰半負責扛阿拉薩的北市大球員趙亮表示：「阿拉薩體能勁爆，防守上很難拉下他，但這場比賽有次他在我面前爆扣後，居然用英文說『好累！』這幾個英文字我聽得懂，我認為他講得是真的。」

台藝教練葛記豪說：「阿拉薩是很強沒錯，但隊上本土球員太依賴他，很多機會及空檔都不敢出手，寧把球塞給阿拉薩，只因那可能是保險分。」台藝在阿拉薩之外，蘇培凱先發34分鐘拿18分、3籃板，其餘本土球員有得分的都是個位數。