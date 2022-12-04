許多駕駛者不滿台灣交通亂象，猛酸汽車駕照「雞腿換的」，但事實真的如此嗎？從烏克蘭來台念大學的24歲網紅林佳娜，近日拍片紀錄考汽車駕照的過程，未料前3次都失敗，讓她忍不住哭了：「我好像這輩子沒辦法拿駕照！」

林佳娜今（4日）在YouTube頻道上傳考台灣汽車駕照的影片，開頭便透露在烏克蘭考汽車駕照，就算沒有上課，只要多付一點錢就能通過測驗，所以她18歲時就有駕照，沒想到抵台後發現摩托車超多、車速很快，而且制度完全不同，「在台灣不能付錢拿到駕照。」

由於林佳娜是烏克蘭人，看中、英文考題均非常吃力，考前幾天，就有預感沒有辦法第一次通過，加上教練不停地督促練習，讓她低落地說：「我覺得我是他看過最糟糕的學生。」果然首次上戰場，林佳娜敗興而歸。

林佳娜挑戰第二次時，筆試成績居然只有82.5，懊惱地大呼：「多錯了一個問題，我現在要哭很大聲！為什麼是我，為什麼我那麼笨」；等到第三次測驗時，林佳娜忐忑不安地參加筆試，當螢幕跳出87.5的通知，她開心地大呼：「哇！真的恭喜，我快尿在褲子裡面」，但考術科時，眼看回到終點，興奮到忘記拉P檔、D檔跟手剎車，再度鎩羽而歸。林佳娜對著鏡頭哭訴：「又沒過！X第三次，我好像這輩子沒辦法拿駕照！」

所幸，林佳娜考第四次時，終於順利完成測驗，笑虧自己從8月開始上駕訓班，11月才領駕照，忍不住問教練教外國人是否比台灣人困難？教練表示某些外籍生的狀況不錯，「但佳娜例外」，因為她本身不是考自己的語言，加上有些專有的術語，相對比較辛苦一點，最後鼓勵：「基本上能考到就很不簡單。」教練也透露考很多次的考生，弱點都是筆試，再加上路考流程有些改革，考4次還在OK的範圍內。

許多網友紛紛留言：「多考幾次，記憶才會深刻」、「忘了P檔、手剎車，有可能車子移動造成嚴重事故，要真的注意」、「上路才是真正的考驗，最可怕是三寶」、「我考3次才考過」、「您一點也不笨、您很謙虛自省是我看過最棒的優秀考生，不哭不哭眼淚是珍珠」