少女偶像團體SKE48Team S出身的女優三上悠亞，2015年從AV出道，憑藉天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，這些年無論人氣還是作品銷量都維持頂尖，因此被封為「國民AV女優」。近日知名修圖APP推出「AI Art」功能，可以將照片轉換成漫畫風格，在網上掀起一陣風潮，有網友使用三上悠亞的照片套上「AI Art」，最終出來的圖片讓其他人看傻。

Dcard有網友以「三上悠亞也瘋AI Art」為題發文分享，她對三上悠亞的照片使用「三上悠亞也瘋AI Art」為題發文分享，表示太過火辣的照片無法使用，不過一般尺度的都有成功，可以看到AI繪圖都保留了她的完美身材，自動生成的畫像都有著如同動漫人物的火辣曲線。

Dcard網友PO出三上悠亞AI自動生成圖。（圖／Dcard）

三上悠亞身材堪比動漫人物。（圖／Dcard）

照片一出，不少網友直誇：「本人比較好看」、「真人比AI好看」、「悠亞本人我覺得超越AI」、「美女就是隨便一張就好看」、「本人就很香了」、「她真的好美」、「真正的正妹就是比AI還漂亮」、「本人比AI畫得還正」。

今年29歲的三上悠亞在台灣人氣也相當旺，2015年時曾來台登上《木曜4超玩》、《國光幫幫忙》、《萬秀大勝利》等節目，甜美模樣讓在場男嘉賓都超熱情，連KID都誇讚她身上味道很香，三上悠亞也透露很想吃台灣的剉冰和小籠包；過去三上悠亞透露在23歲時就打算拍AV到30歲，過了30歲就引退，不過今年她卻沒把話說死，並強調「我還沒有宣布要引退」，令許多粉絲放心。