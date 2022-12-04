今(4)日晚間10時許，台北市信義區忠孝東路5段上的W飯店驚傳跳電，據悉，有民眾受困在高樓層電梯內，消防局獲報已派出多輛消防車、救護車與警消前往救援，所幸，消防人員陸續救出受困民眾，暫無傳出人員傷亡。
W飯店業者回應，因樓層有出現煙霧現象，目前已經做了緊急處理，並且在第一時間引導民眾疏散，電梯內的客人也已全數離開，與其他客人待在1樓，飯店現在配合消防隊作業調查中，確認煙霧來源。
今(4)日晚間10時許，台北市信義區忠孝東路5段上的W飯店驚傳跳電，據悉，有民眾受困在高樓層電梯內，消防局獲報已派出多輛消防車、救護車與警消前往救援，所幸，消防人員陸續救出受困民眾，暫無傳出人員傷亡。
W飯店業者回應，因樓層有出現煙霧現象，目前已經做了緊急處理，並且在第一時間引導民眾疏散，電梯內的客人也已全數離開，與其他客人待在1樓，飯店現在配合消防隊作業調查中，確認煙霧來源。
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