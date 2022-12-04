統府發言人張惇涵今（4）日晚間轉述，蔡總統今日下午邀集賴清德副總統、行政院蘇貞昌院長、國安會顧立雄秘書長、民進黨立法院黨團柯建銘總召、高雄市長陳其邁等召開會議，就11月26日選後國內及國際政經局勢，及執政團隊檢討及興革之處進行深入討論。
張惇涵表示，執政黨面對選舉挫敗，蔡總統除辭去黨主席職務、承擔政治責任外，也認為，此時是深切反省的時刻，相互指責不如共同檢討。
不過，根據《中評網》報導，府方表示，鄭文燦今天並未出席。
統府發言人張惇涵今（4）日晚間轉述，蔡總統今日下午邀集賴清德副總統、行政院蘇貞昌院長、國安會顧立雄秘書長、民進黨立法院黨團柯建銘總召、高雄市長陳其邁等召開會議，就11月26日選後國內及國際政經局勢，及執政團隊檢討及興革之處進行深入討論。
張惇涵表示，執政黨面對選舉挫敗，蔡總統除辭去黨主席職務、承擔政治責任外，也認為，此時是深切反省的時刻，相互指責不如共同檢討。
不過，根據《中評網》報導，府方表示，鄭文燦今天並未出席。
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