車主的素質車牌已告知？有名特斯拉女車主日前要前往超充站充電時，竟然發現1輛白色小轎車停在充電格內，讓她拍下照片PO網抱怨，「擋人充電，打電話又不接」；然而，網友看到爆料的照片笑翻，「如果車牌是0887我會原諒他」、「車牌已經說明了一切」。

一名特斯拉女車友在臉書「爆料公社」發文，並上傳1張照片，她抱怨「真的0878，擋人充電，打電話又不接」，從照片中可見，有輛白色小轎車停在1處車格內，且車格上用白色字寫著「TESLA CHARGING ONLY 充電專用」，且轎車後方則有特斯拉的超級充電座。

特斯拉女車主上網抱怨，充電車位被1輛燃油轎車占用，害她不能充電，網友一見車牌笑翻「已說明一切」。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「如果車牌是0887我會原諒他」、「車牌已經說明了一切」、「欠檢舉是不是」、「買顆蛋，幫他洗洗出風口」、「車牌很明顯了，看不懂嗎」、「不識字，駕照怎麼考的？」、「這車牌，很適合這個車主」、「可以和停車場檢舉她」、「車主的素質，車牌已告知」、「太沒水準了吧」、「你可以幫他把充電插頭 插進加油孔啊」。

依《停車場法》規範，自12月3日起，非電動車占用電動汽車車位，屬違反《停車場法》第32條規定，可向地方政府交通相關單位檢舉，若發現佔用可記下時間地點，並拍下照片或影片佐證；另外，依第40條之1，違反者處新台幣600元至1200元罰鍰。