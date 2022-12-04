前主播何啟聖預測，國民黨台北市議員王鴻薇在這次台北第3選區的立委補選，一定可以高票攻克政見空洞的民進黨候選人吳怡農。自稱「台灣阿南德」的何啟聖貼出一段吳怡農花費兩分鐘講廢話的影片，指出看完以下影片，你就有答案了。
何啟聖3日在臉書貼文表示，有朋友問他，何以斷言立委補選，王鴻薇能夠力克吳怡農？何啟聖便貼出一段吳怡農花費2分鐘講廢話的影片，並說看完以下影片，就有答案了！
何啟聖所PO的影片，是之前吳怡農出席民進黨中央舉辦的「挺雙林記者會」，卻不小心忘詞，還脫口提到「總統的襪子」。該影片為他下了一個注解「吳怡農表演如何用兩分鐘說廢話。
網友紛紛回應說，「表情到位、戲演得不錯」、「給他按讚，竟然能夠撐2分鐘，換我10秒鐘就下台啦」、「我很認真的看完影片，然後我很認真的笑了…，而且是大笑。我的眼睛跟耳朵都有業障…，我到底看到、聽到了什麼？啊…係咧供啥小…朋友」。
也有網友認為，「我相信的確可以力克吳怡農！畢竟是蔣的選區，佔有很大的優勢！」、「我知道了我懂了，把台下的來賓名字唸一遍，就可以撐30秒」。
文章來源：何啟聖臉書
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