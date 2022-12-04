店員是盡責的表現？有正妹和男友約會時，男友竟向她提議要去情趣用品店逛逛，沒想到，2人進了店內後，男友卻和好客店員大聊床事，聽到床事隱私都被揭露感到非常尷尬，只好先默默離開，並稱「真的很頭痛也很排斥」；對此，網友則認為「就堅持立場好好拒絕」、「難道妳去服飾店，店員不會向妳介紹哪個款式最熱銷嗎？」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她提到和男友約會時，對方忽然提議想去情趣用品店逛逛，但是她認為進去會很尷尬並多次拒絕，且告訴男友可以上網一起看，網路上拍賣的商品種類更多，但是男友卻向她表示「想現場看實體」，她只好答應進去店內逛一下就離開。

豈料，在店內遇到好客的店員，邊介紹商品邊和男友大聊性事上喜歡用的道具種類，男友甚至向店員提到有哪些商品在她身上使用過，並詢問店員可否推薦「可以讓她更舒服的玩具」，她聽完瞬間感到相當尷尬，也不被男友尊重，沒想到自己的隱私都被拿來討論，她只好先默默離開。

她雖然聽男友說，到情趣用品店聊到這些隱私是很健康的事情，但是她認為對方應該尊重她的隱私，目前的她感受到很頭痛也很排斥，不禁想問網友「會帶另一半到情趣用品店『聊床事選玩具』嗎？」。

文章一出，網友紛紛留言表示「那就堅持妳的立場好好拒絕」、「情趣用品店賣得就是跟性事有關的東西，本來就必須拿出來討論，店家才能知道你的需求協助你購買」、「他是妳男友不是陌生人，這種事情妳不舒服也不講，他不會通靈啊」、「店員這樣是盡責的表現，難道妳去服飾店，店員不會向妳介紹哪個款式最熱銷嗎」、「這本來就是很健康的話題」。