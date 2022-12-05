UBA大專籃球聯賽103學年率隊19連勝二級封王，104學年升一級至今，健行科大9個球季以來，教頭劉孟竹首度未帶隊，4日將兵符交由助理教練林沛岑代班的教練團集體創作，但過去在一級賽事8季拿過3冠、近兩季都獲第3的健行，仍以102比67擊敗高雄師大，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽開季3連勝，不受劉孟竹教練生涯首次一根蠟燭兩頭燒，此役不得不暫別健行，同日另掌T1台南獵鷹兵符的影響。

這一勝也是104學年健行首戰一級後，跨8季對戰12連勝高師，儼然是不折不扣的「高師大天敵」，此外，健行連2場得分破百，此役第3節轟進35分，單節35比17提前奠定勝基，上場12人11人有得分紀錄、4人上雙，大二轉學前鋒陳禹劭替補出賽19分鐘，三分球6投中3攻下19分、5籃板，等於1分鐘得1分、效率超高，也是進入UBA兩季來的單場三分球、得分個人雙新高。

畢業自泰山高中的陳禹劭，上季大一菜鳥球季在輔大，出賽11場僅預賽對中科大拿10分，另10場都個位數，本季轉來健行後，前兩場對北市大得2分、對文化抱蛋，此役大爆發，他說：「上季在輔大不太適應，本季轉來健行，開季前兩戰仍有些卡卡，一來身上的肩傷、手傷仍未全好，二來有點放不開，被教練小罵，今天教練、隊友一直鼓勵我，才果斷出手，也找到感覺。」

他說，高中也有過單場進3、4記三分球，得分破20，但今天這一戰更重要及有意義，會繼續加油。