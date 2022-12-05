二十六日台灣進行了備受矚目的地方選舉，結果是執政的民進黨慘遭重創，在全國所有的選區，民進黨只保住高雄、台南、屏東、嘉義及離島的澎湖，六都只剩兩都，執政版圖全面縮減，這是民進黨的空前挫敗。

二十八日台股重挫二二一．六四，媒體稱：民進黨慘敗，指數殺逾二二一．六四，台積電重挫三．五一％，至四八○．五元，其實這一天，上漲家數四七○家，下跌家數四四七家，上漲家數比下跌家數多，櫃買也是如此，若說台股重挫是民進黨慘敗，略為牽強一點。而台積電重挫，也是因為先前巴菲特加持，台積電從三七○元大漲到四九○元之後，漲多回檔修正。

台灣的政黨政治在執政的黨進入第六年，通常都會出現巨大的鐘擺反應，如果當政者不能立即有效調整，通常都是改朝換代的關鍵警訊，台灣從後李登輝時代的二○○○年起，阿扁的民進黨執政，到了二○○六年地方選舉，國民黨掌握十五席，民進黨剩七席，阿扁執政後期，紅衫軍倒扁風潮起，這次選舉奠定馬英九二○○八年的大勝。

台灣政壇的鐘擺效應

下一次的鐘擺出現在二○一四年，這一次執政的國民黨慘敗，六都只剩下朱立倫保住新北，台北市由柯文哲當選，民進黨在六都拿到四都，國民黨執政的縣市只剩下五個，在本島只有花蓮、台東、南投、新竹，這個狀況十分慘烈，這一次慘敗，也為二○一六年蔡英文大勝奠定勝利基石。

台灣的政黨輪替從二○○○年以來迄今，還沒有一個政黨可以在二連任後，下一個接任人選能夠跨過執政再連任的奇蹟，這也為民進黨的後小英時代埋下變數，尤其是在兩岸高度敏感的關鍵時刻，台灣的二○二四會更加受到關注，從現在起，台灣政壇的天空也正式轉入二○二四的頻道。

這次在選前預測民進黨只有四加一席次的日本學者小笠原欣幸，在「關鍵評論網」上撰文指出：民進黨的大敗在十月底已確定了。台灣在面對中國強大壓力下，還能冷靜行使投票權，其實是台灣安定的象徵，也彰顯台灣民主機制與選民的成熟，國際社會應給予高度肯定！這一次民進黨的挫敗，可以看成是一個要給民進黨制衡壓力的投票行動。這位日本學者沈著冷靜，充滿智慧言論，值得參考。

台股進入選後，去除政治的因素，首先要考慮的是選前可能有一些護盤的政策，這是針對加權指數而來，因此，大型權值股在選後壓力相對轉大，加權指數可能會有比較大的壓力，這一段時間，上漲家數都比下跌家數多，這可以看出經過一年下跌，台股抵抗力逐漸增強，但是全球景氣正快速降溫，台股沒有大漲條件，接下來是個股調整合理價位的新時代，台股會有一段時間進入「選股不選市」的個股操作階段。

大型基金將台積電列組合

我們先從月ＫＤ指標來說，去年六月三十日台股收月線，收在一七七五五．四六，那時九月ＫＤ指標的Ｋ值在九四．二四，Ｄ值在九一．九五，這是台股第一個轉折，這個時候，月ＫＤ指標已準備反轉向下，但今年元月加權指數仍創了一八六一九．六一的新天價，從六月到次年元月，多頭在高檔又走了七個月，到了今年十月，九月Ｋ值跌到十四．七八，九月Ｄ值到二六．四一，現在Ｋ值向上，有完成低檔交叉向上的機會。這意味了台股已進入低檔區，一二六一九是不是最低，還不能完全確認，但是台股已進入低檔區。

這次美股給了全世界一個正面示範，道瓊指數從二八六六○彈升到三四三八六，上漲五七二六，這個強勢大漲，一方面正式確立月ＫＤ值交叉向上；另一個重大訊號是道瓊這次在跌勢中率先站上年線，呈現多頭排列，現在各條均線只剩年線當未轉正，美國六大指數中，道瓊、生技指數率先達成多頭排列，最弱勢的費城半導體指數在半年線與年線之間，最弱勢的是Nasdaq仍在半年線之下。

這次費半指數的表現當然與台積電ＡＤＲ因為巴菲特的加持有關，從巴菲特加持的動作來看，也給國人很多啟發，一是巴菲特的亞洲戰略，現在他新增台積電，一直在加持日本五大商社，在二○○○年買進中國石油，○八年賣掉換入比亞迪，現在他大力逢高調節比亞迪，比亞迪股價也腰斬，二○二○年疫情爆發，巴菲特發揮人棄我取的精神，大力買入日本五大商社，如今漲幅逾倍，這次加碼台積電，應該是一個長線趨勢的開端。（全文未完）

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