臺北市立國樂團再度攜手指揮名家簡文彬，12月11日（日）14：30將於國家音樂廳演出《祈‧願》音樂會，胡琴演奏家黃正銘使用「喇叭弦」，世界首演由作曲家顏名秀特別為樂團創作的《義民傳奇》，展現臺灣文化風情以及獨有樂器喇叭弦的時代韻味。

擦亮傳統 重新發光

臺北市立國樂團從傳統出發，回望國樂百年發展歷程中每一個動人的火花， 2022/23新樂季的節目規劃，無論在選曲上，獨奏家或是整體呈現上，都展現了出色的新思維；將即將失傳的喇叭弦重新成為舞臺焦點，賦予喇叭弦時代新生命，正是其中「老傳統/新思維」的重要展現。

日治時期「禁鼓樂」政策下，臺灣特有，使用留聲機零件拼組而成的喇叭弦(鐵弦仔)，以奇特的造型與世人見面，以它本身嘹亮、細膩兼備的音質，在北管、客家八音與歌仔戲當中大放異彩。如今鼓樂禁令早已塵封在歷史的灰燼，但已經問世的喇叭弦不曾被遺忘，數十年之後成為臺北市立國樂團音樂會上動人的主角。

《祈‧願》音樂會中，北市國邀約作曲家顏名秀創作了史上第一首為喇叭弦與國樂團而作的《義民傳奇》，這也是歷史上第一首喇叭弦協奏曲。樂曲以〈義民之戰〉、〈牛車傳奇〉及〈客家精神〉傳遞樂曲中動人的客家堅持，並邀請胡琴名家黃正銘擔任演奏，黃正銘胡琴之音如泣如訴，勾人心弦，這次透過喇叭弦發聲，展現屬於臺灣特有的土地情。

北市國特別邀請團員吳孟珊擔任喇叭弦，讓臺灣音樂家的才華被看見。(圖／臺北市立國樂團提供)

團員扛鼎 發揮所長

值得一提的是，北市國自己的團員擔任獨奏要角，不但讓團員有亮相的機會，也能讓臺灣音樂家的才華被看見。這次另一首也是由顏名秀創作的《祈‧報》以兩支喇叭弦、中胡與大提琴唱和演出，特別邀請團員吳孟珊擔任喇叭弦、林佳慧擔任中胡、邱應欽擔任大提琴演奏，另一支喇叭弦則特邀桃市國首席張維紜共同呈現，傳達樂團對於臺灣與世界的祈願之心。

另一支喇叭弦則特邀桃市國首席張維紜共同呈現，傳達樂團對於臺灣與世界的祈願之心。(圖／臺北市立國樂團提供)

另一經典曲目陳中申的《扮仙》嗩吶協奏曲，充滿北管高亢熱鬧喜氣，這次也將由北市國嗩吶聲部首席團員林子由親自詮釋，2017年林子由在臺北世大運開幕式中，嗩吶與擊樂演出的《藝閣綵街》、及閉幕熄聖火儀式的嗩吶與薩克斯風雙協奏演出，震撼感動全場，也令樂迷分外期待。

其他曲目還包括朱雲嵩的《遶境隨想》，以音符書寫臺灣民俗文化中重要的「媽祖遶境」。林岑陵的《炸寒單》以五聲音階書寫臺東地區元宵節神明遶境「炮炸寒單爺」的喧騰盛景，樂曲後段帶出古調旋律，更顯對於傳統文化的懷舊之情。任重《浪漫的月下老人》以霞海城隍廟月老為創想，從木魚、磬、鑼等傳統宗廟樂器入樂，感受盼著紅線另一端人兒出現的殷殷深情。

臺北市立國樂團《祈‧願》音樂會，將於12月11日在國家音樂廳登場。(圖／臺北市立國樂團提供)

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