「太極虎」韓國將在卡達世足賽16強對陣「森巴軍團」巴西，被認為是足壇的「大衛vs.歌利亞」，但巴西傷情繼續擴大，前鋒傑蘇斯（Gabriel Jesus）、左後衛泰勒斯（Alex Telles）確定報銷，左右邊後衛人手吃緊，而韓國隊長孫興慜擅長左路進攻，抓住巴西罩門或有機會一搏。

巴西自從1990年不敵阿根廷之後，近7屆世界盃16強賽均順利過關；韓國過去僅有2002年能以主辦國之姿，靠安貞桓的黃金入球爭議淘汰義大利，拿下在16強的唯一勝績，2010年則遭烏拉圭2比1淘汰。

兩隊今年6月國際友誼賽才在首爾交鋒，森巴軍團以5比1將太極虎打回原形。但巴西教頭提特（Tile）強調，巴西輸給喀麥隆，葡萄牙輸給韓國，法國輸給突尼西亞，阿根廷輸給沙烏地阿拉伯，說明了每支球隊都不容易對付，每場比賽都不好踢。

「我們必須非常小心，但我們對喀麥隆就很小心了，所以我們不能說這場比賽比較容易、我們有優勢什麼的。」提特說。

對葡萄牙攻入致勝球的韓國前鋒黃喜燦，則強調不會因為對上巴西勝算不高，就覺得能打入淘汰賽已心滿意足。「我們的目標是獲勝，為我們的民眾帶來歡樂。我們不以來到這裡而滿足，我們想要踢出好球，為球迷拿下勝利。」

巴西本屆陣容整齊卻受傷兵打擊，對喀麥隆前攻擊核心內馬（Neymar）、右後衛達尼洛（Danilo）、左後衛桑德羅（Alex Sandro）均掛傷號，賽後又折損傑蘇斯、泰勒斯。其中外界關注內馬何時歸隊，但他的位置還能讓羅德里戈（Rodrygo）客串，對韓之戰沒有正牌左後衛能用，才是巴西最頭痛的問題。

好消息是達尼洛已經恢復訓練，若他能及時復出戰韓，提特只要讓米利陶（Éder Militão）或39歲的老將丹尼阿維斯（Dani Alves）去頂左後衛即可。若達尼洛復出不及，巴西後防將陷入無備胎窘境。

而韓國左路除了孫興慜，還有本屆運動戰傳中成功次數排後衛第3名的左後衛金珍洙。儘管外界仍看好巴西，但韓國左路攻擊正中巴西目前的邊後衛罩門，配合禁區搶點能力出色的曹圭成，太極虎未必會讓森巴軍團輕鬆過關。