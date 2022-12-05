2022卡達世界盃足球賽16強淘汰賽，上屆亞軍克羅埃西亞將對上本屆從「死亡之組」中突圍的日本，由於日本隊小組賽表現實在太精彩，甚至有國外賽前分析認為日本有機會獲勝。

日本小組賽和前世界盃冠軍隊西班牙、德國同組，賽前預測能從這組出現的隊伍可能會是西、德兩支歐洲勁旅，不過日本「藍武士」面對歐洲雙強，都是在1球落後下，於下半場總教練森保一換人調度後踢出不同的面貌，都以2比1逆轉勝，只有對哥斯大黎加0比1輸球。

相較於日本驚奇演出，克羅埃西亞則是有點缺少激動的火花，小組賽首場與摩洛哥0比0和局，第2場對加拿大展現「格子軍團」的優勢以4比1奪勝，雖然最後一場小組賽與比利時又是0比0握手言和，加上摩洛哥第3場小組賽贏加拿大，最後克羅埃西亞以F組第2晉級，要和E組龍頭日本爭8強。

克羅埃西亞馬耶爾（Lovro Majer）在賽前訪問時表示，自己和整個足球界應該都沒預期日本隊能接連扳倒西班牙、德國兩強而登上分組第1，但他們絕對值得擁有這樣的好成績，「要給日本送上敬意，他們告訴全世界，足球比賽不是只靠大牌球星就能勝利，還得要有真心和勇氣。我們預料跟日本的比賽會很艱難，已經到了淘汰賽階段，相信比賽會有很多跑動和身體對抗，我們準備好了，也很期待比賽到來。」

在世界盃上，「格子軍團」克羅埃西亞近10場比賽有9場不敗，隊長「魔笛」莫德里奇（Luka Modric），以及另一位核心成員佩利希奇（Ivan Perisic）都是沙場老將，場上存在感和實力毋庸置疑，預計也會是日本防守重點。

對於日本隊教頭森保一，這次卡達世足球隊的表現，或許也成了他的救贖，因為29年前當他還是選手時，日本國家隊在1993年於卡達杜哈舉辦的1994美國世界盃亞洲區資格賽，最後關頭被伊拉克攻進追平的一球，因為這場比賽和局結束，日本隊在當時積分制下，被韓國擠到第3名，最終無緣進軍世足，日本球迷也將這次打擊稱為「杜哈悲劇」。

面對淘汰賽更嚴峻的挑戰，森保一認為肯定不容易，但仍期許球員再次發揮，也希望面對克羅埃西亞時可以取得更多控球率，團隊裡面就是先做好防守，再從中伺機進攻。